Лимоны оказались полезны для профилактики смертельно опасных болезней
Для предотвращения инсульта, инфаркта и других опасных для жизни заболеваний полезно регулярно включать в рацион лимоны. Делать это рекомендовал диетолог Алексей Кабанов, передает РИА Новости.
Он отметил, что лимон не только снижает вероятность возникновения инсульта и инфаркта, но и при систематическом употреблении защищает от онкологических заболеваний и диабета.
Этот цитрус способствует лучшему усвоению железа организмом и улучшает цвет кожи.
- Несколько долек лимона в день обеспечат организм необходимыми витаминами, помогут снизить артериальное давление и примут участие в синтезе множества гормонов,
- добавил эксперт.
Лимоны, как подчеркнул Кабанов, лидируют по содержанию полезных веществ.
Однако чрезмерное их употребление может вызвать аллергические реакции. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как лимоны могут вызвать обострение язвы, колита и гастроэнтерита. // фото: freepik.com