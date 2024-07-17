Лимоны оказались полезны для профилактики смертельно опасных болезней

Для предотвращения инсульта, инфаркта и других опасных для жизни заболеваний полезно регулярно включать в рацион лимоны. Делать это рекомендовал диетолог Алексей Кабанов, передает РИА Новости.

Он отметил, что лимон не только снижает вероятность возникновения инсульта и инфаркта, но и при систематическом употреблении защищает от онкологических заболеваний и диабета.

Этот цитрус способствует лучшему усвоению железа организмом и улучшает цвет кожи.

- Несколько долек лимона в день обеспечат организм необходимыми витаминами, помогут снизить артериальное давление и примут участие в синтезе множества гормонов,

- добавил эксперт.

Лимоны, как подчеркнул Кабанов, лидируют по содержанию полезных веществ.

Однако чрезмерное их употребление может вызвать аллергические реакции. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, так как лимоны могут вызвать обострение язвы, колита и гастроэнтерита. // фото: freepik.com