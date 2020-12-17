Эмилия Слабунова будет получать зарплату в Законодательном собрании

Депутат Эмилия Слабунова перешла на работу в Заксобрании Карелии на постоянной платной основе. За это решение проголосовали сегодня на последней в текущем году сессии регионального парламента.

Эмилия Слабунова, представляющая в ЗС партию «Яблоко», включена в состав комитета по здравоохранению и социальной политике взамен своего однопартийца Андрея Рогалевича: тот написал заявление о выходе из комитета. Слабунова стала заместителем председателя комитета.

Голосование по этому вопросу было неспокойным. Сперва за включение Слабуновой в состав комитета высказались лишь 18 депутатов, в то время как для принятия решения необходимо было 19 голосов. Спикер ЗС Элиссан Шандалович предположил, что кто-то из его коллег ошибся, и предложил переголосовать.

Со второго захода кандидатура Слабуновой набрала необходимое число голосов. Но история повторилась, когда встал вопрос о назначении ее на должность зампредседателя комитета: депутата от «Яблока» утвердили со второго раза. Фото mk.ru