Председатель ЦИК России Элла Памфилова подвела итоги года

В ходе заседания Центризбиркома, которое состоялось сегодня, 16 декабря Элла Памфилова кратко подвела итоги года и отметила, что для ЦИК России этот год стал годом напряженной работы, реальных дел и необычайной ответственности.

Социологические службы подтвердили положительную динамику, рост доверия к выборам и к избирательной системе. Естественно, все положительные факторы на фоне тех трудностей, которые мы пережили, нас не успокаивают. Мы с пристрастием изучаем все недочеты, ошибки, замечания, предложения заинтересованных экспертов, общественников, партий, будем все вместе двигаться вперед на основе обратной связи с нашими гражданами. Надеюсь, будущий год, в котором предстоит масштабная федеральная кампания и множество региональных кампаний, для избирательной системы Российской Федерации будет успешным с точки зрения обеспечения достоверности результатов, проведения свободных и справедливых выборов

- отметила Глава Центризбиркома.

Разработано Временное положение об особенностях голосования в течение нескольких дней подряд.



Элла Памфилова:

Каждую неделю в стране проходят выборы. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности граждан у наших коллег - избирательных комиссий регионов - должна быть возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд

Данное временное положение предполагается применять до 30 мая 2021 года. Глава ЦИК отметила, что в дальнейшем оно будет доработано с учетом опыта работы организаторов выборов и после консультаций с экспертами.

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК России рекомендует региональным комиссиям отказаться от проведения голосования на придомовых территориях.

По словам Эллы Панфиловой, в этом нет необходимости. Трех дней голосования на дому и голосования групп избирателей, которые проживают в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования, более чем достаточно, чтобы развести потоки и обеспечить со всех точек зрения и доступность выборов для избирателей, и их безопасность.