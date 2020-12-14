14 декабря 2020, 17:19
Политика

Леонид Лиминчук: мусорная реформа в Карелии нуждается в ускорении

Депутат Л. Лиминчук прокомментировал реализацию реформы по обращению с ТКО в Карелии

Председатель парламентского Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук отметил, что пока реформа идет очень медленно. Уровень собираемости платежей в Карелии составляет 81%. Его необходимо повышать и равняться на регионы, у которых он составляет 95-96%. Кроме этого, региональному оператору ООО «Автоспецтранс» нужно
активнее работать с бизнес - сообществом. На сегодняшний день из 15 тыс. зарегистрированных в Карелии юридических лиц договоры на вывоз мусора региональный оператор заключил лишь с 7 тыс. организациями и индивидуальными предпринимателями.


«Мне бы хотелось, чтобы региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики, «Карелприрода», Министерство природных ресурсов и экологии предприняли действительные меры для ускорения мусорной реформы»

- сказал Леонид Лиминчук по итогам обсуждения вопроса.

Комитет по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Законодательного Собрания Карелии продолжит мониторинг за реализацией реформы по обращению с ТКО в республике.

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Метки: 
Законодательное Собрание Республики Карелия
Петрозаводск
мусорная реформа
«Автоспецтранс»
леонид лиминчук
Карелия
карелприрода