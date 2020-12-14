Леонид Лиминчук: мусорная реформа в Карелии нуждается в ускорении

Председатель парламентского Комитета по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Леонид Лиминчук отметил, что пока реформа идет очень медленно. Уровень собираемости платежей в Карелии составляет 81%. Его необходимо повышать и равняться на регионы, у которых он составляет 95-96%. Кроме этого, региональному оператору ООО «Автоспецтранс» нужно

активнее работать с бизнес - сообществом. На сегодняшний день из 15 тыс. зарегистрированных в Карелии юридических лиц договоры на вывоз мусора региональный оператор заключил лишь с 7 тыс. организациями и индивидуальными предпринимателями.



«Мне бы хотелось, чтобы региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории республики, «Карелприрода», Министерство природных ресурсов и экологии предприняли действительные меры для ускорения мусорной реформы»

- сказал Леонид Лиминчук по итогам обсуждения вопроса.

Комитет по ЖКХ, агропромышленной политике и энергетике Законодательного Собрания Карелии продолжит мониторинг за реализацией реформы по обращению с ТКО в республике.