Элиссан Шандалович совершил рабочую поездку в Кондопожский район

Как сообщила спикеру парламента директор Кончезерской школы Ирина Новожилова, 4 августа учреждение прошло приемку.

1 сентября новый учебный год начнется для 150 школьников, в том числе 17 первоклассников. Все обучающиеся в 1-4 классах будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Недавно в образовательное учреждение на сумму 600 тысяч рублей поступил новый спортинвентарь для уроков физкультуры: теннисные столы, маты, мячи, перекладины, брусья.





В школе много сделано для подготовки к новому учебному году, учреждение готово принять детей. В то же время есть проблемные моменты, над которыми нужно с коллегами работать, - это косметический ремонт спортивного зала и столовой,

- отметил Элиссан Шандалович.



В ходе поездки Председатель Законодательного Собрания республики также познакомился с работами по благоустройству пляжа на озере Пертозеро.

Они ведутся в рамках программы инициативного бюджетирования «Народный бюджет». Глава поселения Алексей Нефедов рассказал парламентарию, что уже обустроены подъезд для автомобилей, парковка и мангальная зона, завезен песок, сделаны сливы для дождевой воды. Скоро появятся забор, раздевалки, лежаки и навесы. На реализацию проекта из бюджета республики выделено 1,5 млн рублей.



Элиссан Шандалович отметил, что в Кончезере живут активные граждане, которые ежегодно участвуют в различных программах поддержки местных инициатив и привлекают бюджетные средства на развитие села. Появляющиеся объекты поддерживаются в хорошем состоянии.

Думаю, что пляж станет излюбленным местом отдыха кончезерцев. Уверен в том, что программы инициативного бюджетирования в Карелии необходимо развивать и искать новые формы поддержки сельских населенных пунктов,

- прокомментировал спикер Законодательного Собрания.



По словам главы Кончезерского поселения, программы инициативного бюджетирования являются хорошим способом привлечения дополнительных средств для реализации идей граждан и решения актуальных вопросов местного значения.