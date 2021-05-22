Элиссан Шандалович снял свою кандидатуру с праймериз в Госдуму

Спикер Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович объявил о том, что снимает свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» в Госдуму. Председатель парламента республики сообщил о своем решении сегодня на своей странице «Вконтакте». Шандалович объяснил, почему не станет участвовать в праймериз.

«Я отозвал свое участие в праймериз «Единой России» ради человека и коллеги, которого я очень ценю и глубоко уважаю – Валентины Николаевны Пивненко»,

- сообщил спикер ЗС РК.

Шандалович поблагодарил ветеранские организации, однопартийцев, коллег по депутатскому корпусу, представителей предпринимательского сообщества, руководителей промышленных, образовательных и лечебных учреждений, общественников и жителей Карелии, которые поддержали его выдвижение кандидатом в депутаты Государственной Думы. Спикер парламента объяснил, что означает в его понимании борьба за мандат депутата ГД.

«Борьба за мандат депутата Государственной Думы для меня – это, в первую очередь, возможность добиваться в российском парламенте принятия законодательных инициатив, направленных на развитие нашей Карелии, мер дополнительной социальной поддержки жителей Севера. Многие из вас поддержали меня, потому что были согласны с программой, которую я предложил».

Затем он сообщил о совпадении своих взглядов со взглядом действующего депутата Госдумы Валентины Пивненко.

«Для меня исключительно важно, что наши с Валентиной Николаевной взгляды на то, в чем и как нужно отстаивать интересы северян, полностью совпадают».

В конце своей речи Шандалович пообещал, что как председатель Заксобрания и секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» сделает все, чтобы «работа по подготовке необходимых северянам законодательных инициатив проходила с максимальным участием общественности». Также Шандалович описал свои ожидания от работы Пивненко.

«А от Валентины Николаевны мы будем ждать защиты и продвижения наших совместных предложений и инициатив на федеральном уровне. Уверен, вместе мы сможем больше», - написал спикер регионального парламента. (фото ptzgovorit.ru)