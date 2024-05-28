Элиссан Шандалович навестил участницу Сталинградской битвы

В ходе рабочей поездки председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович навестил в Медвежьегорске ветерана Великой Отечественной войны, участницу Сталинградской битвы Клавдию Ивановну Голованову.



Элиссан Шандалович расспросил ветерана, которую знает с детства, о здоровье и имеющихся нуждах.



Обменялись с легендарной землячкой, участницей Сталинградской битвы последними новостями. Она в курсе событий, которые происходят в жизни Медвежьегорского района, Карелии и страны, а еще искренне переживает за наших ребят на СВО,

- рассказал на своей странице в соцсети Элиссан Шандалович.



По словам парламентария, в свои 98 лет Клавдия Ивановна – в неизменно бодром настроении, занята обычными домашними делами.



При встрече каждый раз не перестаю восхищаться ее жизнелюбием, мудростью, искренностью и оптимизмом,

- отметил председатель Законодательного собрания Карелии.



Кратко из биографии. Клавдия Ивановна Голованова родилась 5 января 1926 года в деревне Песчаное Пудожского района КАССР. После окончания школы поступила в Петрозаводское педагогическое училище по специальности «учитель начальных классов». На фронт Клавдия Ивановна ушла совсем юной девушкой. Была участницей Сталинградской битвы. Освобождала Прибалтику, дошла до Восточной Пруссии, до границы Германии. После войны Клавдия Ивановна приехала в Медвежьегорский район, работала в школе, в райкоме партии и в исполкоме райсовета. Трудилась и в районной газете «Вперед», заведуя отделом писем, и в коммунальном хозяйстве района.



Сегодня Клавдия Ивановна Голованова – Почетный гражданин Медвежьегорска, имеет много наград, почетных грамот, благодарностей. Но самыми дорогими для нее являются награды, полученные за участие в Великой Отечественной войне. Это орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».

//Фото с личной страницы Э.Шандаловича