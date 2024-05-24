Более трех тысяч человек обратились в фонд «Защитники Отечества»

С начала работы карельского филиала фонда «Защитники Отечества» за помощью к его специалистам обратились три тысячи человек. Об этом в эфире проекта «ЦУР объясняет» рассказала руководитель филиала Ирина Бакунович.

За это время филиал получил около 4,5 тысячи вопросов различной направленности, подавляющее большинство было успешно решено. Чаще всего вопросы касаются предоставления мер социальной поддержки, оказания медицинской и юридической помощи, а также выдачи удостоверений ветерана боевых действий.

Согласно президентскому указу, фонд «Защитники Отечества» оказывает поддержку ветеранам, вернувшимся с СВО, а также семьям погибших (умерших) участников спецоперации.

Но хочу подчеркнуть, что и действующие военнослужащие, которые находятся здесь в отпуске, и члены их семей обращаются к нам. И мы в обязательном порядке решаем те вопросы, с которыми они к нам обращаются. Мы не отказываем никому»,

– пояснила Ирина Бакунович.

Филиал фонда представлен во всех муниципальных образованиях Карелии. Специалисты – социальные координаторы – прошли подготовку в РАНХиГС, где получили актуальные знания по правовому сопровождению ветеранов и членов их семей, а также по оказанию психологической помощи.

Это команда неравнодушных людей, для которых главное – забота и уважение к тем, кто к нам приходит каждый день,

– отметила руководитель филиала.

Социальные координаторы оказывают подопечным комплексное сопровождение по вопросам, связанным с предоставлением мер социальной поддержки, оказанием медицинской, психологической и правовой помощи, получением технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. Фонд также оказывает содействие в переобучении, получении новой профессии и трудоустройстве, а также помогает адаптировать жилое помещение ветеранам, которые получили инвалидность.

Особое внимание специалисты фонда уделяют состоянию здоровья вернувшихся бойцов. Так, в медучреждениях Карелии действует «зеленый коридор» для подопечных фонда – помощь им оказывают в первоочередном порядке. Ветеранов с группой инвалидности социальные координаторы регулярно посещают на дому.

Обратиться в карельский филиал фонда можно по номеру телефона: 8142-44-53-10. Страницы филиала есть во всех основных социальных сетях. Адрес фонда в Петрозаводске: ул. Свердлова, 1.

//Фото: Центр управления регионом Карелии