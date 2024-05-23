Элиссан Шандалович подвел итоги сессии Законодательного собрания

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович подвел итоги состоявшегося сегодня заседания парламента. На своей страничке в соцсети он назвал главные принятые решения.

Принято обращение в адрес вице-премьера правительства России Татьяны Голиковой с предложением изменить федеральный закон «О страховых пенсиях», чтобы жители поселков городского типа, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет, могли получать доплату к страховой пенсии. Сейчас за стаж доплату в 25% получают, кто проживает в сельской местности.

Считаем это несправедливым и просим уровнять в правах тружеников сельского хозяйства,

- пишет Шандалович.

Также депутаты запретили иноагентам участвовать в выборах Главы республики, депутатов Законодательного собрания Карелии и в муниципальных выборах. Кроме того, иноагенты не смогут быть наблюдателями, доверенными лицами, уполномоченными представителями кандидатов и партий.

Данные изменения приняты для того, чтобы не допустить иностранного влияния на общественно-политические процессы в нашей республике,

- подчеркнул парламентарий .

Парламент заслушал доклад о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в республике Елены Гнетовой за 2023 год.

В вопросах создания условий для развития предпринимательства в этот непростой период мы движемся по одной траектории,

- написал спикер парламента.

Также на заседании депутаты внесли изменения в состав парламентских комитетов.

Элиссан Шандалович поблагодарил парламентариев за активное обсуждение вопросов и продуктивную работу.

Фото: личная страница Э.Шандаловича