Электросамокатчик и мотоциклист травмированы ночью в Петрозаводске

Ночью 29 июля на дорогах в Петрозаводске пострадали двое.

В 21:55 в районе дома №38- А по улице Ригачина столкнулись электросамокат и автомобиль Chevrolet. Как так получилось, пытаются разобраться в Госавтоинспекции. Досталось 29-летнему самокатчику, его госпитализировали.

Почти через час на центральном проспекте в аварию попал байкер. В районе дома № 18 по проспекту Карла Маркса опрокинулся 39-летний водитель мотоцикла Yamaha. Мужчина травмирован. Обстоятельства дорожных происшествий устанавливают. © «Петрозаводск говорит»