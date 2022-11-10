Электромонтер получил тяжелую травму на железной дороге в Карелии

Государственная инспекция труда провела расследование несчастного случая, произошедшего с работником «РЖД» в Карелии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным госинспекции, электромонтер во время работы оказался под воздействием высокого напряжения и получил электротравму, термический ожог рук и ног, а также ожоговый шок.

Специалисты выяснили, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ. Решается вопрос о наказании виновных.

Материалы направлены в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. // Фото: unsplash.com