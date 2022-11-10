Грабители с автоматами отобрали $4 миллиона у мужчин в Домодедово

Преступники похитили у двоих мужчин четыре миллиона долларов, когда те вышли из аэропорта Домодедово. Об инцидент сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Вооруженные автоматами грабители подъехали к своим жертвами, отняли сумки с наличными и скрылись на автомобилях «Лексус» и «Тойота Лэнд Крузер», которые были угнаны. Иномарки они бросили в лесу и пересели, предположительно, в «Шевроле Тахо». Полиция сейчас разыскивает преступников.

По сообщению телеграм-канала Baza, потерпевшие – граждане Киргизии. Они приехали в Москву, чтобы приобрести бизнес. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)