10 ноября 2022, 15:18
Грабители с автоматами отобрали $4 миллиона у мужчин в Домодедово
Полиция разыскивает преступников, ограбивших двух мужчин, прилетевших покупать бизнес
Преступники похитили у двоих мужчин четыре миллиона долларов, когда те вышли из аэропорта Домодедово. Об инцидент сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Вооруженные автоматами грабители подъехали к своим жертвами, отняли сумки с наличными и скрылись на автомобилях «Лексус» и «Тойота Лэнд Крузер», которые были угнаны. Иномарки они бросили в лесу и пересели, предположительно, в «Шевроле Тахо». Полиция сейчас разыскивает преступников.
По сообщению телеграм-канала Baza, потерпевшие – граждане Киргизии. Они приехали в Москву, чтобы приобрести бизнес. (фото unsplash.com, Max Fleischmann)