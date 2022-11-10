10 ноября 2022, 15:14
Пропавшую месяц назад в Петрозаводске пенсионерку нашли мертвой
Поиски 81-летней женщины в Карелии завершились печально
Пенсионерку, которую искали в Петрозаводске в течение месяца, обнаружили мертвой. Об это сообщили на странице поискового отряда «ЛизаАлерт» ВКонтакте.
Напомним, 81-летняя женщина ушла из дома в районе Сегежской улицы и не вернулась. На связь она с тех пор не выходила, в соцсетях и СМИ распространили ориентировку.
К сожалению, 10 ноября волонтеры сообщили, что пенсионерка погибла. Где и как ее нашли, не уточняется. // Фото: unsplash.com