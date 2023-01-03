Электричка на переезде раздавила такси, погибли все

Легковой автомобиль и электропоезд столкнулись 3 января на железнодорожном переезде рядом со станцией «Ивантеевка» на Ярославском направлении. Водитель и двое пассажиров такси погибли, их пока не удалось опознать, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Смертельное ДТП случилось около 07:18, когда Hyundai пересекал железнодорожный переезд. Водитель попытался проскочить перед поездом и не успел.

Очевидцы рассказали, что белый автомобиль двигался на красный сигнал светофор. Поезд, после чего поезд врезался в бок машине и протащил ее на большое расстояние.

Людей в салоне зажала кусками металла, тела пока что не опознали. Тела сильно изуродованы, возраст и половую принадлежность установить не получилось. // фото: скриншот видео Московской межрайонной транспортной прокуратуры