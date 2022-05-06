Электричество пропало в части Петрозаводска

Сегодня в 19:05 в Петрозаводске произошло отключение электричества в домах на нескольких улицах. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, отключения коснулись улиц Чкалова, Муезерская, Пионерская, Выборгская, а также переулка Заячий. Причиной временных неудобств стало повреждение на сетях. Ведутся работы на воздушной линии.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома горожан - 21:00. Фото: pixabay.com/qimono