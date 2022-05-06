06 мая 2022, 17:23
Происшествия

Автомобиль перевернулся на парковке «Лотос Плазы»

На Древлянке произошло загадочное ДТП

В Петрозаводске на парковке ТРК «Лотос Плаза» перевернулся легковой автомобиль. Фотографии с места происшествия публикует группа «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Инцидент произошел сегодня днем. Подробности случившегося пока не известны. Горожане гадают, как такое происшествие могло случиться на парковке.

Читатели паблика предположили, что автомобиль мог рухнуть при погрузке на эвакуатор. Фото: «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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