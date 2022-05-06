Опубликованы фотографии серьезного пожара в Пиньгубе

В Сети появились фотографии с места серьезного пожара, произошедшего сегодня ранним утром в местечке Пиньгуба в Прионежском районе. Кадры опубликованы в паблике пожарной части Соломенного.

Напомним, сигнал о пожаре в дачном доме поступил на пульт спасателей сегодня в 3:43 утра. На месте работали пожарные из Петрозаводска и Прионежья. Огонь удалось потушить лишь спустя полтора часа.

Спасти здание не получилось. Хозяйка дачи успела покинуть пылающий дом. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Фото пожарной части Соломенного