Дача сгорела сегодня ночью под Петрозаводском

Огненное ЧП случилось ночью 6 мая в Пиньгубе. Сигнал о пожаре поступил спасателям в 03:42. Сообщалось о пожаре на территории дачного кооператива «Прионежье».

На место происшествия выехали пожарные из Соломенного и пожарный расчет из Петрозаводска. В небольшом дачном доме огонь чувствовал себя полноправным хозяином, спасти его было невозможно. В ходе тушения пожарным пришлось подвозить воду с Онежского озера, находящегося в километре от места ЧП.

Строение дачного дома было значительно повреждено огнем на площади 20 квадратных метров. Хозяйка дачи, пенсионерка из Петрозаводска, успела покинуть горящий дом, до прибытия пожарных расчетов. По предварительным данным, пожар произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования. Проводится проверка. (фото pixabay.com, Stones)