05 мая 2022, 19:08
Водитель нарвался на крупный штраф утром в Сортавале
38-летнему мужчине придется ответить за езду без прав по Карелии
Сегодня утром в Сортавале инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщает паблик Госавтоинспекции города.
Выяснилось, что управлявший машиной 38-летний мужчина не имел водительских прав. Он был немедленно отстранен от управления.
Теперь за свой поступок нерадивому автомобилисту предстоит ответить по закону. Ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. В отношении водителя составлен административный протокол. Фото ГИБДД Сортавалы