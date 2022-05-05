Водитель нарвался на крупный штраф утром в Сортавале

Сегодня утром в Сортавале инспекторы ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-21099. Об этом сообщает паблик Госавтоинспекции города.

Выяснилось, что управлявший машиной 38-летний мужчина не имел водительских прав. Он был немедленно отстранен от управления.

Теперь за свой поступок нерадивому автомобилисту предстоит ответить по закону. Ему грозит штраф в размере до 15 тысяч рублей. В отношении водителя составлен административный протокол. Фото ГИБДД Сортавалы