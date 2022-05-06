06 мая 2022, 14:25
Две легковушки столкнулись в Петрозаводске, одна вылетела на газон
Авария с участием двух машин произошла в четверг на Древлянке
В четверг, 5 мая, ранним утром столкнулись два автомобиля на Лососинском шоссе на Древлянке. Видео разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.
Аварию запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо», это было в 07:16. Судя по кадрам, обе машины разворачивались около 37-го дома. Но дорогу они в итоге не подлили.
- Судя по всему, светлый по зеркалам не смотрел, а темный - напротив - смотрел только в зеркало,
- сказано в сообщении.
В результате ДТП одна легковушка выехала прямо на газон разделительной полосы. // Фото, видео: ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте