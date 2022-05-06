Две легковушки столкнулись в Петрозаводске, одна вылетела на газон

В четверг, 5 мая, ранним утром столкнулись два автомобиля на Лососинском шоссе на Древлянке. Видео разместили в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте.

Аварию запечатлела камера видеонаблюдения «Сампо», это было в 07:16. Судя по кадрам, обе машины разворачивались около 37-го дома. Но дорогу они в итоге не подлили.

- Судя по всему, светлый по зеркалам не смотрел, а темный - напротив - смотрел только в зеркало,

- сказано в сообщении.

В результате ДТП одна легковушка выехала прямо на газон разделительной полосы. // Фото, видео: ДТП Петрозаводска и Карелии»/ВКонтакте