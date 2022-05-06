Воры повадились за алкоголем в кемский магазин

Дважды пришлось выезжать по вызову дежурному наряду Росгвардии в сетевой магазин, расположенный на улице Кирова в Кеми. В торговое заведение за бесплатным спиртным повадились злоумышленники.

Первый раз тревожная кнопка была нажата ранним утром. По прибытии правоохранители выяснили, что 31-летний местный житель похитил бутылку спиртного и передал ее неизвестному, который успел скрыться до приезда росгвардейцев.

А ближе к полудню представителям вневедомственной охраны вновь пришлось возвращаться по данному адресу. На этот раз был задержан 56-летний кемчанин, который также решил поживиться алкоголем бесплатно. Но мимо кассы пройти у него не получилось. В обоих случаях сотрудники Росгвардии задержали злоумышленников и передали их полиции. Фото: 10.rosguard.gov.ru.