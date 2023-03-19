Электричество отключат в понедельник в ряде домов Петрозаводска

В понедельник, 20 марта, некоторые дома в Петрозаводске останутся без электричества. Об этом предупреждает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, с 10 утра электроэнергии не будет в домах №15а, 18а и 22 по улице Бесовецкой, а также в доме №13а по улице Зайцева.

Отключение связано с тем, что сотрудники МУП «ПетроГиц» будут проводить обрезку деревьев. Как долго не будет света, не уточняется. // Фото: unsplash.com