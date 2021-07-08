Электрические столбы с проводами рухнули в Петрозаводске

В микрорайоне Перевалка случилось ЧП, которое только по чистой случайности не принесло большого ущерба. Упали электрические столбы в районе улиц Островского и Олонецкой. Об этом сообщила одна из подписчиц паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» в соцсети «ВКонтакте».

Катерина Севостьянова не только написала о происшествии, но и разместила красноречивое видео. В кадре – электрические опоры. Одна из них лежит на земле, другая упала на забор.

Рядом стоят автомобили, ни один из которых столбы не задели каким-то чудом. Пользователи в комментариях отмечают, что владельцам машин крупно повезло.

Один из подписчиков группы предположил, что все еще может плохо закончиться.

«Если провода остались под напряжением, то это смертельно для любопытных и неосторожных», - написал Mike Kavinsky.

Официальных комментариев пока нет, о причинах падения электрических опор ничего не известно. //Фото: скрин «ДТП Петрозаводска и Карелии»/Катерина Севостьянова