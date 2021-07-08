В Сегеже должника по алиментам ждала радостная встреча на вокзале

Сегежанина, приехавшего из Санкт-Петербурга сняли практически с поезда. Прямо с вокзала он был отправлен в Отдел судебных приставов по Сегежскому району, где и был составлен протокол о привлечении его к административной ответственности.

Эта сцена имела давнюю предысторию. В отделе судебных приставов на исполнении находится производство в отношении должника А. по взысканию алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. Сумма задолженности составляет более 500 000 рублей.

От уплаты алиментов А. всячески уклонялся, официально не трудоустраивался, начал скрываться и был объявлен в исполнительный розыск.

По сведениям, полученным от родственников, должник уехал в Санкт-Петербург на работу вахтовым методом на длительный период. Розыскное задание, направленное коллегам в северную столицу, не дало положительных результатов.

Должник продолжал скрываться, работая неофициально на одной из строек Санкт-Петербурга. Судебный пристав ОСП по Сегежскому району спланировал оперативную комбинацию. Для ее реализации был сделан запрос в Северо-Западное подразделение ОАО «Российских железных дорог» в отношении разыскиваемого должника.

Вскоре была получена информация о том, что А. приобрел железнодорожный билет на поезд, следующий по маршруту Санкт-Петербург—Сегежа. По прибытии поезда на станцию Сегежа розыскник должника установил, препроводив его прямо с вокзала к судебному приставу-исполнителю.

Судом должнику назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 50 часов. Далее, если не будут сделаны правильные выводы, неплательщика алиментов могут привлечь к уголовной ответственности. // Фото: railwayz.info