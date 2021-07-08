Свадебное платье принесло несчастье жительнице Петрозаводска

Петрозаводчанка решила продать свое свадебное платье на сайте бесплатных объявлений. Но в итоге вместо денег за вещь получила убытки. Мошенники обманули жительницу столицы Карелии по старой схеме, списав с ее счета 4 300 рублей, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

После того, как 34-летняя женщина опубликовала на сайте объявление о продаже свадебного платья, ей пришло сообщение в мессенджере. Писала якобы потенциальная покупательница. Клиентка уверяла, что платье так понравилось, что она хочет быстрее оплатить и забрать наряд.

Аферистка отправила владелице платья ссылку, по которой та должна была оформить безопасную сделку. Такой вид сервиса действительно существует на сайте, где было размещено объявление.

Но реквизиты своей банковской карточки петрозаводчанка отправила в мессенджере. В сообщении она получила код подтверждения, который ввела. Нажав на «Получить расчет», женщина понесла убытки. С ее карты списали деньги.

Только тогда ей стало понятно, что покупательница – не настоящий клиент, а обманщица. Незнакомка еще несколько раз писала владелице платья о каком-то сбое и просила повторить операцию. Но женщина уже не попалась на ее удочку, а пошла в полицию. // Фото: «Где мои дети»