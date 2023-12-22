Экзамен на водительские права изменится в России

Правила сдачи экзамена на водительские права предлагают изменить. Пока это лишь проект, но если его одобрят, то новый порядок заработает с апреля.

Кандидатам в водители можно будет набирать больше штрафных баллов – не 5, а 7. При наборе этой суммы на экзамене по вождению кандидат получит отметку «не сдал».

Предлагается внести больше ограничений по допуску к экзамену. К испытанию не допустят тех, в отношении кого военкоматы применили временные меры для явки по повестке.

По информации «Фонтанки», отказ в сдаче на права смогут выдавать тем, у кого нет прав на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий и которые при этом имеют административные правонарушения за вождение в пьяном виде или за отказ от медосвидетельствования. Они не смогут получить водительские права пока не истечет срок административного наказания.

Если в процессе сдачи истек срок действия паспорта или медсправки, то его приостановят, пока человек не предъявит действующие документы. // фото «Петрозаводск говорит»