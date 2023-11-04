Экспозиция Карелии начала работу на выставке-форуме «Россия» в Москве

Международная выставка-форум «Россия», которая проводится по указу Президента страны Владимира Путина, открылась 4 ноября, в День народного единства, в Москве. На площадке ВДНХ свои достижения представляют 89 российских регионов, крупнейшие корпорации и предприятия, а также государственные ведомства.

Грандиозная выставка-форум «Россия» демонстрирует все самое лучшее, что сегодня есть в нашей стране, раскрывает весь ее потенциал. На стендах регионов можно познакомиться со всеми уголками России, погрузиться в особую атмосферу той или иной республики, области или края.

"В течение полугода каждый российский регион покажет, почему нашей Родиной нужно гордиться",

– отмечают организаторы.

Экспозиция Карелии, главный слоган которой «Сохраняя традиции, мы строим будущее», размещена в павильоне № 75. Она представляет посетителям историю, традиции и культуру региона, презентует его туристический, научный и промышленный потенциал, а также наиболее яркие проекты, реализованные в республике за последние годы.

К достопримечательностям Карелии на выставке можно прикоснуться буквально, а рассказывает о регионе цифровой аватар «Айно» с искусственным интеллектом, который карельские специалисты в сфере IT разработали специально для выставки «Россия».

Центральный элемент стенда – купола Преображенской церкви острова Кижи, которые символизируют огромное количество памятников деревянного зодчества Карелии. На экспозиции представлен большой видеоряд – карельские пейзажи, водопады. Также есть фито-зона с ботаническими копиями живых растений Карелии, для которой мастера создали несколько ароматов, ассоциирующихся с республикой. На стенде гостей встречают ростовые петроглифы – деревянная лодка и каменные гуси.

Помимо традиций, истории и культуры региона, экспозиция республики презентует ее экономический потенциал, рассказывает про промышленные предприятия.

"Карелию по праву называют легендарной. Ведь Карелия – это воплощение легенд, это былины, руны. Стенд нашей республики впечатляет, у него есть свои изюминки. На выставке мы пытались передать красоту нашей природы. Еще одна наша изюминка – аватар Айно. У гостей выставки появляется желание познакомиться с нашим регионом и запланировать его посещение. Я всех приглашаю посетить и выставку, и Карелию. Лучше один раз увидеть!",

– сказал на открытии экспозиции Глава республики Артур Парфенчиков.

В ближайшие два месяца на выставке – форуме состоятся «Дни регионов». День Республики Карелия – 21 декабря. Артур Парфенчиков проведет презентацию достижений и перспектив развития Карелии. На главной уличной сцене творческие коллективы республики покажут для гостей концерт «Люблю тебя, Карелия!». Его участниками станут Национальный ансамбль песни и танца «Кантеле», Фольклорно-этнографический ансамбль «Karjala», Вокальный ансамбль «Зоряйне» и Вепсский народный хор. В зоне культурных проектов планируется проведение праздничной программы «Из Карелии с любовью».

На выставку-форум в декабре отправится и Карельский Морозец Паккайне – на ВДНХ откроется интерактивная площадка «Олонецкие игры Дедов Морозов». Рестораторы республики будут угощать посетителей блюдами национальной кухни и проведут мастер-классы.

Карельские фермеры представят свою продукцию на продуктовой ярмарке на ВДНХ, а мастера-ремесленники – на Ярмарке товаров народно-художественного промысла. Выставка открылась 4 ноября, и будет работать до 12 апреля 2024 года. // Фото: пресс-служба правительства Карелии.