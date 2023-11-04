РЖД запустила туристический поезд через Петрозаводск

3 ноября из Москвы вышел первый туристический поезд, который называется «К северному сиянию». Он будет ходить по маршруту Москва-Петрозаводск-Мурманск-Вологда-Москва, возить туристов по достопримечательностям северных городов.

Продолжительность путешествия составляет пять дней и четыре ночи. Цены на место в купе - от 26 тысяч рублей, в СВ - от 44 тысяч рублей. Пакет, включающий билеты, питание и экскурсионную программу с гидом стоит больше 58 тысяч рублей.

Маршрут включает остановки и знакомство с главными природными и архитектурными объектами Севера: Онежским озером, берегом Кольского залива, Вологодским кремлем, Софийским собором.

В программе также знакомство с местной кухней и народными промыслами. // Фото: РЖД.