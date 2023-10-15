Воттоваара заняла первое место в рейтинге мистических мест России

Список самых мистических мест России составило агентство «Туту.ру», сообщает RT. Первое место в топе заняли гора Воттоваара и «живые» камни — сейды — в Карелии. Это место часто связывают с мифами, легендами и историями про НЛО.

Здесь барахлят компасы и внезапно разряжаются телефоны. Некоторые люди порой чувствуют по приезде резкое недомогание, другие же, наоборот, рядом с сейдами расслабляются.

«Ни труднодоступность этих мест, ни отсутствие инфраструктуры не отпугивают туристов. Добраться сюда мож­но только на внедорожниках, а местные жители с удовольствием соглашаются стать проводниками»,

— отмечают аналитики.

Второе место в рейтинге досталось Аркаиму, столице древней Страны городов в Челябинской области.

Третье место занял мыс Бесов Нос в Онежском озере в Карелии.

Здесь нет туристической инфраструктуры, пишет издание, а вот самих туристов хватает — благодаря петроглифам эпохи неолита. Самый известный из них — человекоподобная фигура высотой два метра, рассеченная пополам глубокой трещиной в камне.

Фигуру называют бесом. У нее квадратная голова, нос, рот и глаза. Судя по всему, бес танцует: ноги согнуты в коленях, а руки — в локтях. // Фото: «Петрозаводск говорит».