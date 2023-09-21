Экспорт бензина и дизеля из России запретили

Стало известно, как российское правительство собирается остановить рост стоимости топлива. Некие экстренные меры анонсировали накануне, и вот ТАСС сообщает, в чем они заключаются.

Кабмин ввел ограничения на экспорт дизеля и бензина, постановление опубликовали 21 сентября на официальном сайте.

- Временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что в свою очередь позволит снизить цены для потребителей,

- сказано в пояснительной записке к документу.

Запрет не затронет ряда поставок. В частности, это поставки по межправительственным соглашениям, топливо в рамках гуманитарной помощи, транзит бензина и дизеля, его поставки для воинских формирований России за пределами страны, а также топливо для обеспечения деятельности Байконура и Шпицбергена.

Также ограничения не касаются транспортировки топлива гражданами для личного пользования и поставок в Абхазию и Южную Осетию. // фото: paulbr75/ pixabay.com