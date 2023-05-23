Эксперты узнали, как долго работают вышедшие на пенсию россияне

Некоторые пенсионеры продолжают трудиться в среднем 7,47 лет после выхода на заслуженный отдых. К такому выводу пришли в Росстате. Почти 7,5 лет – это данные за прошлый год. В среднем столько трудятся граждане, которым назначена досрочная трудовая и военная пенсии. Об этом сообщает «Российская газета».

По наблюдению экспертов, нынешний показатель самый высокий. В 2011 году россияне продолжали трудиться в среднем 6 лет, к 2020 году продолжительность работы на заслуженном отдыхе выросла до 7,02 года.

Дольше других работают получатели пенсии по инвалидности. В 2022 году их трудовой стаж составил 11,82 года.

Обычные пенсионеры, вышедшие на пенсию по достижении общеустановленного пенсионного возраста, работают в среднем 2,3 года. За два года показатель сократился в 2,5 раза. В 2020 году стаж составлял 5,82 года. // фото freepik.com