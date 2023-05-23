23 мая 2023, 10:30
Фермер обнаружил среди своих коров прибившегося к ним лосенка
Лосенок в Сибири пошел на запах молока и оказался сначала в коровнике, а потом в зоопарке
Фермер в Новосибирской области с изумлением обнаружил среди своих коров лосенка в возрасте 10-12 дней. Об этом сообщили в минприроды региона.
Мужчина стал опекать малыша, дал ему имя Шатун и обратился в ведомство за помощью специалистов. Лосенка осмотрели и выяснили, что он здоров, но нуждается в молочном вскармливании.
- Предполагаем, что лосенок проголодался и прибился к стаду коров из-за запаха молока,
- рассказал госинспектор регионального минприроды Александр Плотников.
Он обследовал близлежащую территорию, но не нашел взрослых лосей и следов незаконной охоты.
Поскольку такого маленького лосенка выпускать в природную среду нельзя, его передали в зоопарк. // фото: минприроды Новосибирской области