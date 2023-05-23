Фермер обнаружил среди своих коров прибившегося к ним лосенка

Фермер в Новосибирской области с изумлением обнаружил среди своих коров лосенка в возрасте 10-12 дней. Об этом сообщили в минприроды региона.

Мужчина стал опекать малыша, дал ему имя Шатун и обратился в ведомство за помощью специалистов. Лосенка осмотрели и выяснили, что он здоров, но нуждается в молочном вскармливании.

- Предполагаем, что лосенок проголодался и прибился к стаду коров из-за запаха молока,

- рассказал госинспектор регионального минприроды Александр Плотников.

Он обследовал близлежащую территорию, но не нашел взрослых лосей и следов незаконной охоты.

Поскольку такого маленького лосенка выпускать в природную среду нельзя, его передали в зоопарк. // фото: минприроды Новосибирской области