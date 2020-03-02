Эксперты РИА Новости выяснили, много ли должников в Карелии

Республика Карелия заняла 22 строчку в рейтинге регионов России по доле просроченных кредитов на начало 2020 года, который был составлен экспертами РИА Новости. При этом доля «просрочки» в республике уменьшалась в 2019 году на 1,2 процентных пункта.

Платежная дисциплина российских заемщиков в 2019 году выросла в 82 из 85 регионов. Самая низкая доля просроченных кредитов характерна для Севастополя, Крыма и Ненецкого автономного округа, самая высокая – для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.

Республика Карелия в этом рейтинге заняла 22 место. доля просроченных кредитов на начало 2020 года составила 3,52%, изменение доли просроченных кредитов в 2019 году – минус 1,2%, ссудная задолженность на численность экономически активного населения в 2019 году – 264 тысячи рублей, прирост задолженности по кредитам в 2019 году – 15,8%.

Для сравнения. На первом месте находится Севастополь с показателями 1,35%, 0,3%, 59 тысяч рублей, 66,2%, а на последнем республика Ингушетия – 13,11%, -2,8%, 29 тысяч рублей, 24.1%.

Ранее мы писали, что по данным РИА Новости, Карелия заняла 22 место по аварийности на дорогах и вошла в двадцатку худших регионов России по качеству жизни.