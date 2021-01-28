Эксперты рассказали о преимуществах Wildcard SSL-сертификатов

Простая математика – если у вас есть много поддоменов/субдоменов, то покупать для каждого отдельный SSL-сертификат может оказаться невыгодно. Для таких случаев придуман Wildcard SSL или SSL для поддоменов. Нужно заплатить один раз – и защита будет работать для всех поддоменов вашего сайта.

В остальном все точно так же, как с обычным сертификатом: в надежности нет никакой разницы между SSL и Wildcard SSL. Их выдают те же сертификационные центры, и работают SSL по тому же принципу.

В каких случаях покупать

Поддомен или субдомен – часть домена первого уровня. Например, у вас есть сайт www.internet-shop.ru. Это – домен, его можно защитить обычным сертификатом. Но, предположим, вы решили развивать представительства или магазины регионах, и для каждого города создали собственный подсайт, чтобы продвигать его отдельно, к примеру – www.nashgorod.internet-shop.ru, www.gorodok.internet-shop.ru.

Может быть так, что у вас интернет-магазин с определенными товарами, а вы решили продвигать что-то слабо с ними связанное – например, отдел домашней обуви в магазине постельного белья. Тогда зачастую тоже имеет смысл создать несколько поддоменов и отдельно заниматься их продвижением. Поддомены создают и для того, чтобы:

отдельно вынести архив сайта;

добавить форум, блог, дополнительный небольшой магазин;

выделить отдельный поддомен каждому филиалу компании

разместить мобильную версию сайта.

Есть разные мнения относительно того, где уместнее поддомен, а где лучше ограничиться разделом на сайте. Обычно на субдомены выделяют то, что легче продвигать именно таким образом, и то, что менее связано с остальным содержимым сайта тематически.

Допустим, вы все взвесили и решили, что поддомен подойдет лучше. Тогда купить ssl-сертификат для сайта будет недостаточно. Поддомен или субдомен – это как бы отдельный сайт, привязанный к вашему основному, и обычный SSL не будет покрывать его.

В таких случаях приобретают Wildcard сертификат.

Какие бывают Wildcard-сертификаты

Как и обычные SSL, сертификат с защитой поддоменов может быть с проверкой владения доменом, а также с проверкой организации.

Хотя чаще всего сертификаты с защитой поддоменов требуются коммерческим проектам, они бывают и бюджетными. Например, Positive SSL Wildcard от Comodo с покрытием домена и всех поддоменов первого уровня обойдется около 6 тысяч рублей в год, а получить его можно за 15 минут.

Самый простой SSL для субдоменов получают так же, как обычный DV SSL. Для этого выполняется проверка по почте либо через запись DNS CNAME. Сертификат подтверждает, что вы действительно владеете доменом, и браузер пользователя обменивается данными именно с ним.

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