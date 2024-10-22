Эксперты рассказали, на что россияне берут займы

С января по сентябрь в России средний займ уменьшился почти на 5% по сравнению с 2023 годом. Аналитики отметили, что чаще всего россияне брали займ для поездок, работы, ремонта машины или дома и бытовых нужд, об этом сообщает РИА Новости.

В среднем россияне брали 13 900 рублей взаймы, чтобы съездить в путешествие. Эксперты заметили, что в сравнении с 2023 годом сумма на эту нужду снизилась на 4,6%.

Еще одна распространенная причина для займа – развитие собственного дела. Сумма займов выросла почти на 10%, до 13 665 рублей. Россияне брали этот займ, чтобы купить оборудование или покрыть кассовый разрыв. Также среди популярных причин для оформления займа эксперты назвали бытовые нужды. Запрашиваемая на них сумма выросла на 12%, до 13 058 рублей.

Россияне часто брали займы, чтобы обслужить автомобиль, купить бензин или автозапчасти. Сумма на эту нужду выросла до 12 790 рублей. Также россияне брали деньги, чтобы отремонтировать дом или квартиру. В среднем на эти цели граждане брали 12 199 рублей.

Эксперты отметили, что цели займов не влияют на их сумму. Однако аналитики заметили некоторую закономерность: отпуск все еще является главной причиной для займа, но в этом году россияне сократили финансовые запросы на отдых. В других сферах произошло ровно наоборот: займы на другие цели росли в зависимости от инфляции. // Фото: piхabay