Эксперты рассказали, какую прибыль приносит коммерческая недвижимость

На карте Петрозаводска в последние несколько лет новые адреса появляются регулярно. Застройщики возводят не только отдельные дома, но и целые кварталы. Поскольку тренд на комплексное строительство укрепился, и, как считают специалисты, будет укрепляться, жители новостроек получают не только свои квадратные метры, но и детские и спортивные площадки, и детсады.

Строительные фирмы практически в каждом современном доме выделяют первые этажи под коммерческую недвижимость. Она окупается быстро, и вложения приносят хорошие дивиденды.

Как показывает практика, бьюти-салоны, солярии, детские клубы, продуктовые магазины отлично себя чувствуют в новостройках. Жители домов быстро становятся постоянными посетителями. Главное в данном случае – верный выбор локации и, конечно, помещения,

-отмечает руководитель агентства Анна Ануфриева.

Многие строительные компании предлагают коммерческие площади разных планировок и размеров.

Давайте разберемся на примере домов от компании «Нова», которая строит, по большей части, жилыми комплексами, а не отдельными домами, что гарантирует постоянный поток клиентов,

- предлагает Анна.

На данный момент в продаже в компании «Нова» - коммерческие помещения в жилом комплексе «Карельский» на Кукковке, и в ЖК «Республиканский» на Лососинском шоссе. Остановимся поподробнее на каждом.

И в том, и в другом случае речь идет о нескольких сотнях потенциальных клиентов ежедневно, о перспективных территориях с высоким транспортным траффиком.

К большим плюсам помещений в ЖК «Карельский»можно отнести, по словам Анны Ануфриевой, высокие потолки, увеличенные окна, дающие много света и позволяющие формировать интересный образ как внутри помещения, так и вне. И, конечно, отдельные входы. Рядом – остановки транспорта, что может обеспечить дополнительный приток клиентов.

В «Республиканском» покупателям также готовы предложить различные варианты планировок, помещения с отдельными входами. Основная ценность помещений, безусловно, в их расположении. Объект находится на Лососинском шоссе, в непосредственной близости от Республиканской больницы и других учреждений главного медцентра не только города, но и, пожалуй, всего региона.

В ближайшем радиусе от медучреждений очевидно будут уместны коммерческие лаборатории, магазины медицинских товаров, все, что так или иначе связано со здоровьем. Однако и бытовые услуги, и продуктовые магазины здесь также будут востребованы. Ведь в медучреждениях поблизости проходят лечение не только петрозаводчане, но и жители всей Карелии. Это действительно уникальная локация. Вряд ли в ближайшее время в продаже появятся помещения, аналогичные тем, что в «Республиканском»,

- отметила руководитель Nova Realty.

Кстати, в агентстве отмечают, заниматься бизнесом в сфере услуг или торговли продуктами для того, чтобы заработать на коммерческой недвижимости в новостройках - не единственный вариант.

Среди наших клиентов есть те, кто приобретают помещения для сдачи в аренду. В таких случаях доходность – около 10 процентов в год. Срок окупаемости – всего 10 лет. При этом на помещения можно оформить ипотеку.

– уточнила представитель .

Банки-партнеры строительной компании «Нова» готовы предложить максимально выгодные условия для покупателей коммерческой недвижимости.

Так, можно получить, например, возврат процентов при добросовестном внесении регулярных платежей, можно выбрать максимальный срок кредитования для выбора комфортных сумм, можно, напротив, минимальный, чтобы расплатиться быстрее. Вариантов множество. Если вы хотите осмотреть офисы, получить консультацию по ипотеке, звоните по телефону 59-47-47.

Однако, предупреждает эксперт, не стоит затягивать: в ЖК «Карельский» на данный момент свободны лишь три помещения, как и в «Республиканском».

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