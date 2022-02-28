Специальная система мониторинга установлена на Кондопожском ЦБК

Бумагоделательная машина № 9 стала первой на Кондопожском ЦБК (входит в состав группы компаний “Карелия Палп”), где установили специальную систему мониторинга бумажного полотна. Новое оборудование позволяет в режиме реального времени контролировать работу БДМ, собирать статистическую информацию для последующего анализа и отследить факторы, влияющие на качество производимой продукции. Система мониторинга также помогает специалистам комбината выявлять причины обрыва бумажного полотна и, как следствие, сократить холостой ход бумагоделательной машины.

Новый комплекс оснащен камерами с высоким разрешением, светодиодными прожекто­рами, миникомпьютером, пневматической системой очистки стекла, контрол­лером управления работой прожектора и системой промывки. Герметичные коробы с оборудованием установлены в различных точках бум­машины, оттуда ведется передача потокового видео на операторский терминал.

Камеры выводят на мониторы видео в реальном времени. Как только происходит обрыв бумажного полотна специальное программное обеспечение сохраняет этот момент на сервер. В дальнейшем специалист может просмотреть видео в замедленном темпе, а также в прямом и обратном порядке, чтобы выявить причину разрыва.

Бумагоделательная машина работает на большой скорости. Заметить, что послужило причиной нарушения работы практически невозможно. Однако новый комплекс мониторинга позволит нам более тщательно контролировать работу БДМ и, как следствие, улучшить качество своей бумаги,

- отметил технический директор АО “Кондопожский ЦБК” Сергей Байдин.