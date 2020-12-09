Эксперты оценили качество лесохозяйственных работ в Карелии

Сотрудники Архангельского филиала Рослесинфорга выполнили оценку качества проведения и эффективности работ по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов в Беломорском и Питкярантском лесничествах Карелии, сообщает Первый лесопромышленный портал.



Они обследовали 146 лесных участков на площади порядка 1,45 млн гектаров. Результат исследования показал, что лесохозяйственные мероприятия качественно выполнены на 71,2% обследованных участках.

Специалисты Рослесинфорга выборочно проверяют качество строительства и реконструкции лесных дорог, благоустройство мест отдыха, измеряют протяженность минерализованных полос и площадь посадки лесных культур, измеряют таксационные характеристики насаждений после рубки и сопоставляют результаты с данными до рубки, а также оценивают другие лесохозяйственные мероприятия более чем по 100 показателям и критериям.

В ходе выполнения работ в 2020 году в Карелии отмечается улучшение показателей качества проведенных лесохозяйственных мероприятий по использованию лесов на 11,3% и охране лесов от пожаров на 9,3 % по сравнению с результатами последней оценки в 2016 году.

Оценку качества выполненных лесохозяйственных работ специалисты Рослесинфорга проводят в России с 2008 года. За это время в рамках государственной инвентаризации лесов обследовано более 91 тысяч лесных участков на территории 1320 лесничеств в 82 субъектах.

Такой контроль дает возможность получить объективную информацию о качестве выполнения мероприятий, позволяет выявлять нарушения лесохозяйственных требований и лесного законодательства, а также осуществлять контроль за расходованием средств.

Фото с сайта lesprominform.ru