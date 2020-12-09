На публичных слушаниях раскритиковали положение о вывесках

Скандальное положение о требованиях к установке вывесок на фасадах зданий в Петрозаводске городская администрация была вынуждена вынести на общественное обсуждение. 7 декабря в петрозаводской администрации состоялись публичные слушания. В мероприятии приняли участие уполномоченный по защите прав предпринимателей Карелии Елена Гнетова, председатель карельской рекламной ассоциации Алексей Глушков, председатель карельской ассоциации предприятий общественного питания Роман Ли.

Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов объяснил, что апелляционный суд отменил утвержденный Петросоветом нормативно-правовой акт, определяющий требования к вывескам, расположенных на фасадах домов. Суд отметил, что документ не прошел через процедуру общественного обсуждения, что является нарушением законодательства. Положение было принято в июне 2019 года и просуществовало чуть больше года.

Документ вызвал множество нареканий со стороны бизнесменов Петрозаводска. Предприниматели города объединились и подали коллективный иск в суд. В Карелии им не удалось доказать свою правоту. Только на уровне апелляционной инстанции скандальное положение было признано недействующим.

На публичных слушаниях в адрес администрации была высказана главная претензия – нежелание чиновников идти на диалог с бизнесом. Между тем, отметил Роман Ли, именно предпринимателям придется оплатить те изменения внешнего облика карельской столицы, которые предусмотрены в положении о вывесках.

Большинство участвовавших в слушаниях петрозаводчан высказались против принятия документа в нынешнем варианте. Участники мероприятия предлагают внести в документ коррективы. Елена Гнетова отметила, что помимо неточностей и смешивания понятий документ содержит коррупциогенные факторы. Подробности о том, почему документ не нравится петрозаводчанам, читайте в нашем эксклюзивном материале.