В положении о вывесках обнаружили широкие возможности для коррупции

Текст и фото: Антонина Кябелева

7 декабря в здании петрозаводской администрации состоялись публичные слушания, на которых городской власти поневоле пришлось выслушать мнение петрозаводчан относительно того, как должны выглядеть вывески на фасадах домов. Суд признал незаконным ранее принятый Петросоветом документ, регламентирующий внешний вид вывесок в карельской столице. Главная претензия к положению о вывесках состояла в том, что документ не прошел процедуру общественного обсуждения.

Несмотря на эпидемию коронавируса, для обсуждения скандального документа в петрозаводскую мэрию пришли 29 человек. Это те граждане, которые официально зарегистрировались для участия в публичных слушаниях. Никаких препятствий для желающих обсудить положение о вывесках не было. Для проведения мероприятия был выделен большой зал, где места для участников слушаний разметили на безопасном расстоянии друг от друга. Три десятка человек без труда разместились в просторном помещении.

Положение об утверждении требований к установке вывесок на фасадах зданий в Петрозаводске было принято Петросоветом 5 июня 2019 года. Оно быстро превратилось в один из самых раздражающих бизнес-сообщество документ. Крайне жесткие, не всегда понятные, а порой абсурдные требования к внешнему виду конструкций заставили предпринимателей карельской столицы объединиться и обратиться в суд. В качестве истцов к Петросовету значилось более 50 предпринимателей.

В Карелии суд встал на сторону власти, не увидев в нормативно-правовом акте никаких нарушений.

В октябре 2020 года Второй апелляционный суд в Санкт-Петербурге принял неожиданное для петрозаводской администрации и горсовета решение, удовлетворив коллективный иск предпринимателей и признав недействующим положение о вывесках.

Заместитель главы Петрозаводска Евгений Перов, который вел публичные слушания, сообщил, что на рассмотрение предлагается документ, который не претерпел никаких изменений. Фактически в администрации Петрозаводска решили просто соблюсти формальности и провести положение о вывесках через публичные слушания, раз суд увидел в этом главное нарушение.

От Союза архитекторов Карелии поступило обращение, в котором выражалась поддержка городской власти, которая наконец-то навела порядок с вывесками, отчего, процитировал Перов письмо, «исчез так называемый визуальный мусор на улицах города, и город стал приятнее для восприятия как жителями, так и гостями». Данное письмо подписал председатель союза Евгений Фролов.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей РК Елена Гнетова поинтересовалась, были ли проведены консультации, встречи с предпринимателями города, прежде чем выносить документ на публичные слушания. Евгений Перов сказал, что такие встречи состоялись в 2019 году. Правда, он не смог вспомнить, кто на них присутствовал и когда они проходили. Неумение и нежелание общаться с петрозаводчанами ради поиска компромиссного решения стало главной претензией к городским чиновникам, которая звучала во всех без исключения выступлениях.

Председатель карельской рекламной ассоциации Алексей Глушков отметил, что предприниматели ни в коем случае не хотят вернуть на улицы города рекламную вакханалию.

- Это полная чушь, - отметил он.

Глушков искренне удивился поступившему от Союза архитекторов письму с полным одобрением действий администрации, связанным с попыткой повторно принять документ, вызвавший столь резкое негодование у петрозаводских бизнесменов. Алексей Глушков напомнил, что буквально две недели назад Фролов публично настаивал на внесении изменений в положение о вывесках.

- Никто не хочет вернуть облик 90-х. Я работаю в рекламной сфере уже третий десяток лет. Я прошел все этапы развития и оформления рекламной сферы города. Я видел и ужасался тому, во что превращается город, когда не было этих документов, когда не было этих положений, когда не было жестких правил,

- отметил Глушков.

Одновременно он настаивает, что документ требует доработки, и в нынешнем виде его принимать нельзя. Например, размер вывески в витрине, по его мнению, не может измеряться в сантиметрах, а должен соотноситься с площадью окна.

Известный в Карелии бизнесмен, председатель карельской ассоциации предприятий общественного питания Роман Ли отметил, что в документ, вызвавший отторжение у многих предпринимателей, было внесено очень много изменений, которые городская администрация проигнорировала. Хоть речь и идет о внешнем облике общегородского пространства, но, заметил Роман Ли, финансовые издержки по его изменению целиком и полностью ложатся на бизнес. Пандемия, по его мнению, не самое благоприятное время для увеличения финансовой нагрузки на бизнес.

- Это общий интерес города – навести визуальный порядок. Но заплатить за него должны не все горожане, согласно этому нормативному акту, а конкретный предприниматель,

- отметил он.

По его словам, администрация должна услышать позицию тех, кому придется оплатить перемены.

Убедить администрацию прислушаться к мнению предпринимателей пытались даже с помощью цитирования великих ученых. Роман Никиткин вспомнил слова Альберта Эйнштейна, который безумием называл повторение одного и того же действия в надежде на изменение.

Но, наверное, самым ярким стало выступление Елены Гнетовой, которая тоже убеждена, что документ требует серьезной доработки. Смешение понятий вывески и рекламы, отнесение к вывескам информации, расположенной на дорожных знаках и электрических опорах, - подобных «ляпов», по ее мнению, не должно быть в нормативно-правовых документах. Бизнес-омбудсмен напомнила, что несоблюдение правил размещения вывесок грозит предпринимателям немалыми штрафами. По этой причине сами правила должны быть безупречны, с точки зрения коррупционных соблазнов. А вот как раз с возможностями коррупционного свойства в предложенном к обсуждению документе не все чисто.

Гнетова рассказала, что при анализе документа, в котором принимали участие и сотрудники прокуратуры, были обнаружены коррупциогенные факторы. Действительно, достаточно приглядеться к некоторым положениям, чтобы увидеть ростки будущих штрафов, зависящих только от эстетического восприятия чиновником окружающей реальности.

- Вывеска должна размещаться без ущерба композиции, стилистике, отделке, декоративному убранству фасада. Как это можно понять, совершенно неясно, потому что это абсолютно неконкретная норма, и мы не понимаем, как ее исполнять!

- сказала Елена Гнетова.

Она привела еще один пример. В документе сказано, что вывеска должна быть привязана «к композиционным осям и ритмической организации фасада» и соответствовать «логике архитектурного решения». Каково? А вот теперь попробуйте разобраться, как создать такую вывеску, чтобы она, с одной стороны, соответствовала «логике архитектурного решения», с другой, была привязана к «ритмической организации фасада», с третьей, не наносила ущерба стилистике фасада, да к тому же была бы увязана с другими вывесками данного здания. В документе содержится требование увязать вывески между собой, правда, о том, как это сделать, подсказок нет.

Елена Гнетова рассказала. что предприниматели пытались узнать у нее, как обнаружить эту таинственную «логику архитектурного решения».

- После того как документ будет принят, придет муниципальный контроль и скажет: «Извините, но это не соответствует логике архитектурного решения. Это нарушение. Заплатите, пожалуйста штраф 30 тысяч рублей. А если вы не измените эту вывеску, чтобы она соответствовала логике архитектурного решения, вы будете дважды виноваты. Мы и второй раз вас накажем»,

- спрогнозировала невеселое будущее омбудсмен.

А потом, продолжила Елена Гнетова, придет другой муниципальный чиновник, и увидит, что логика архитектурного решения появилась, но пропала увязка между соседними вывесками. И опять можно смело выписывать штраф.

Проект нынешнего документа предоставляет неограниченные возможности для того, чтобы штрафовать предпринимателей, что называется, и в хвост, и в гриву. Причем, более лояльных власти бизнесменов можно не трогать, а других – излишне ретивых – запросто приструнить. Когда «ритмическая организация фасада» зависит исключительно от остроты зрения чиновника, то соответствовать логике архитектурного решения, боюсь, смогут прежде всего те, кого не смущают запреты уголовного кодекса.

Итог публичных слушаний был предсказуем. Против проголосовали 18 человек, шесть участников одобрили проект документа, четверо воздержались.

Среди тех, кто поднял руку за поддержку положения о вывесках, я увидела одну из сотрудниц администрации.

Предприниматели говорили о том, что если их опять не услышат и документ не будет доработан, то им вновь придется обращаться в суд. Относительно будущего этого документа Евгений Перов сказал, что позже сообщит окончательное решение администрации Петрозаводска.