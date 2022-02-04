Эксперт объяснил, как россиянам самим по формуле рассчитать пенсию

Самостоятельно рассчитать размер пенсии можно по формуле, объяснил в беседе с «Российской газетой» эксперт по финансовой грамоте Максим Кваша.

Страховая пенсия формируется из фиксированной выплаты и размера пенсионных коэффициентов или баллов и их количества. Фиксированная часть одинакова для всех. После последней индексации в январе 2022 года ее размер – 6564, 31. Граждане, которым исполнилось 80 лет, сумма удваивается - 13 128, 26. Вторая составляющая формулы - коэффициенты или баллы. С 1 февраля один коэффициент равен 107,36. Количество накопленных баллов зависит от страховых отчислений, которые за работника сделал его работодатель.

При этом есть минимальное количество баллов, которое нужно получить в течение жизни. При выходе на пенсию в 2022 году у россиянина должно быть накоплено 23,4 балла, в 2023 году - 25,8 балла. В год можно получить не более десяти баллов.

С 1 января пенсии россиян задним числом проиндексировали на 8,6%. Полученные в январе пенсии пересчитают, в феврале россияне получат доплату.

Минимальный размер пенсии на сегодняшний день держится на уровне прожиточного минимума, для каждого региона он свой. А размер максимальной составляет около 45 тысяч рублей. заключил Кваша. Средняя страховая пенсия неработающих россиян после индексации составила почти 19 тысяч рублей. (фото pixabay.com, stevepb)