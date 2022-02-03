Россиянам рассказали, как нельзя лечить боль в горле

Лечить боль в горле методом «клин клином» не стоит. Об этом рассказала кандидат медицинских наук Александра Гусева, слова специалиста приводит aif.ru.

Как отметила врач, дышать морозным воздухом, есть мороженое и пить ледяную воду во время простуды опасно, поскольку это ослабляет иммунитет. В то же время, существуют ситуации, когда использование холода может помочь.

«Если боль в горле вызвана посттравматическим отеком слизистой гортани или растущей гематомой в тканях шеи из-за удара или удушения, то в такой ситуации холодный компресс на травмированный участок поможет»,

- рассказала Гусева. Также она рекомендовала отказаться от разогревания области шеи.

«Если инфекция прогрессирует, <…> повышенная температура тканей ускорит течение патологического процесса, что вызовет нагноение и формирование абсцессов, которые удаляют хирургическим путем», - сказала специалист.

Она рекомендовала полоскать при простуде горло специальными лекарственными растворами средней температуры. Фото pixabay.com/naturalherbsclinic