Эксперт назвал три причины поменять моторное масло в автомобиле зимой

Зимой российским автовладельцам стоит обязательно заменить моторное масло. Об этом сообщил «Российской газете» технический эксперт Sintec Group Павел Бахарев.

— При понижении температуры масло становится более густым, что затрудняет его движение по двигателю и снижает шансы на успешный запуск в мороз. Старое масло или недостаточный его уровень не смогут обеспечить надежную защиту двигателя от износа,

— пояснил он.

Кроме того, пренебрежение заменой масла часто ведет к повреждениям двигателя: в отработанной жидкости накапливаются остатки топлива, что увеличивает риск загустевания масла на морозе.

Бахарев отметил, что это особенно важно для старых автомобилей, и рекомендовал выбирать для зимы синтетическое масло с низкой вязкостью. // фото: pexels.com