Эксперт назвал приводящие к набору веса ошибки при тренировках

Занятия фитнесом могут привести не к потере веса, а к его набору. Об этом заявил Woman.ru эксперт Эдуард Каневский. Всего он перечислил несколько ошибок.

Одна из них - это излишний энтузиазм, чересчур интенсивный режим тренировок.

- Он может привести к перетренированности. А там уже начинаются хронические боли в мышцах, рост веса, боли и даже тошнота,

- рассказал специалист.

Другая проблема - это несоблюдение баланса в еде. От питания зависит как качество тренировок и восстановление после них.

Кроме того, нужно придерживаться системного подхода, то есть уделять внимание регулярным тренировкам, а также правильному питанию и отдыху. Оптимально проводить в неделю три тренировки по часу. // фото: wayhomestudio/ freepik.com