Елена Малышева развеяла популярный миф о яблоках

Елена Малышева опровергла расхожие представления о пользе яблок. В эфире своей программы «Жить здорово» врач заявила, что в этих фруктах нет тех витаминов и микроэлементов, которые им приписывают.

- Скажем честно: в яблоке нет никаких витаминов. В яблоке нет железа, это все иллюзия, это все обман. В яблоке нет практически витамина С,

- сказала она.

Телеведущая добавила, что основная польза яблока – в его сердцевине. Там содержатся пробиотики - микроорганизмы, благотворно влияющие на пищеварение. Поэтому Малышева посоветовала есть яблоки целиком. // фото: jcomp/ freepik.com