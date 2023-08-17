17 августа 2023, 18:18
Врач назвала единственный работающий способ убрать жир с живота
Терапевт Чиркова: нужны не только тренировки, но и еще два фактора
Чтобы убрать с живота жир, недостаточно только физических упражнений. Врач Ольга Чиркова назвала единственный работающий способ в интервью NEWS.ru.
Отложения жира на талии и животе уходят в последнюю очередь. И бороться с ними не помогут упражнения на пресс или обычные диеты. Нужно чередовать кардионагрузки и силовые, следить за питанием.
Терапевт рекомендовала отказаться от солений, быстрых углеводов, копченостей, трансжиров и алкоголя. Нужно также есть достаточно овощей и фруктов, белковых продуктов, зернобобовых, а также создать дефицит калорий. // фото: freepik.com