Врач назвала единственный работающий способ убрать жир с живота

Чтобы убрать с живота жир, недостаточно только физических упражнений. Врач Ольга Чиркова назвала единственный работающий способ в интервью NEWS.ru.

Отложения жира на талии и животе уходят в последнюю очередь. И бороться с ними не помогут упражнения на пресс или обычные диеты. Нужно чередовать кардионагрузки и силовые, следить за питанием.

Терапевт рекомендовала отказаться от солений, быстрых углеводов, копченостей, трансжиров и алкоголя. Нужно также есть достаточно овощей и фруктов, белковых продуктов, зернобобовых, а также создать дефицит калорий. // фото: freepik.com