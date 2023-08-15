Исследование показало, когда и почему тонометры «врут»

Неправильный выбор тонометра может привести к неверной постановке диагноза. Это выяснили ученые из США, пишет «Доктор Питер».

Результаты исследования опубликовали в JAMA Internal Medicine, в нем участвовали 195 человек. Всем измеряли давление тонометром на правой руке.

Делали четыре захода с интервалами в две минуты. Каждый раз при этом использовали разные манжеты: стандартного размера, подогнанную по толщине руки, а также слишком широкую или слишком узкую.

Оказалось, что людям, у которых запястья и вообще вся рука тоньше, размер манжеты занижает показатели, тем, у кого объем плеча шире, наоборот, завышает. // фото: senivpetro/ freepik.com