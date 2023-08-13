Названо неожиданное последствие перенесенного коронавируса

У мужчин из-за ковида может меняться цвет ног. К таким выводам пришли ученые британского университета Лидса, сообщаете «Секрет фирмы» со ссылкой на журнал Lancet.

Оказалось, что у некоторых мужчин меняют цвет ноги из-за долго нахождения в вертикальном положении, постепенно тяжелеют, зудят и темнеют.

В пример медики привели случай, когда 33-летний мужчина на протяжении полугода жаловался на быструю смену цвета ног на багровый в положении стоя. При этом цвет его ног возвращался в обычное состояние, когда он ложился.

Врачи диагностировали у пациента ортостатическую тахикардию: частота сердечных сокращений резко повышалась при изменении положения тела. Проще говоря, у пациента выявили нарушение работы вегетативной нервной системы, связанное с коронавирусом.

Мужчине порекомендовали увеличить потребление солей, жидкости и укреплять мышцы ног. // Фото: Freepik