Экс-вратарь «СКА-Карелия» признан лучшим игроком «Нью-Йорк Рейнджерс»

Бывший игрок хоккейного клуба «СКА-Карелия» Игорь Шестеркин продолжает покорять НХЛ. На этот раз вратарь признан самым ценным игроком регулярного сезона в составе «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает Telesport.

Отмечается, что самого ценного игрока выбирают журналисты, освещающие матчи команды из Нью-Йорка. Этот почетный приз вручается с 1942 года.

В нынешнем сезоне НХЛ 26-летний голкипер провел 53 матча, в которых отразил 93,5 процента бросков.

Напомним, в 2014 году Шестеркин выступал за клуб из Кондопоги «СКА-Карелия». Команда в то время играла в ВХЛ. Фото championat.com