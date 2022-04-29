Благотворительный хоккейный турнир «Ледокол» вновь пройдет в Карелии

Кондопога в очередной раз примет участников благотворительного хоккейного турнира. Он состоится 5 – 7 мая в ледовом дворце, сообщили в Карельском центре развития добровольчества.

Деньги, которые соберут от реализации билетов, направят на развитие детского спорта в поселках и селах республики. Турнир «Ледокол» пройдет уже в третий раз.

На льду за первенство будут бороться 22 команды: это 9 мужских, 10 детских и 3 женские. Они приедут из Петрозаводска, поселка Шуя, Костомукши и Санкт-Петербурга. Участвует также команда из Кондопоги.

В первый день, 5 мая, пройдут 4 игры, на следующий, 6 мая, в первую половину дня на лед выйдут дети, а во вторую - мужчины, 7 мая трижды сыграют женщины, а потом команды начнут бороться за призовые места. // Фото: Карельский центр развития добровольчества